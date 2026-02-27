Tremendo incidente sulla statale una donna ferita

Giovedì 26 febbraio, sulla statale 47 della Valsugana, all’altezza di Novaledo in direzione Padova, si è verificato un incidente tra due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Trentino, che hanno soccorso una donna rimasta ferita nell’impatto. Poche ore prima, un altro incidente si era verificato sull’Autostrada del Brennero, coinvolgendo diversi veicoli.

È stato un pomeriggio impegnativo quello di giovedì 26 febbraio per i soccorritori del Trentino. Poche ore dopo l’incidente avvenuto sull’Autostrada del Brennero, uno scontro tra auto si è verificato lungo la strada statale 47 della Valsugana, all’altezza di Novaledo, in direzione Padova.Ancora. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Incidente tra auto e furgone sulla Statale 7: una donna ferita trasporta in ospedaleUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 7, poco dopo Massafra, all’altezza del chilometro...

Leggi anche: Incidente sulla Strada Statale 7, morta una donna

Lost Ancient Cities: The Discovery Rewriting Human History

Temi più discussi: Seminario, riapertura dopo l’inferno. Due incidenti sul tratto alternativo; Auto contro pullman, l'impatto violentissimo. Tragedia della strada, è morto l'alpino Marco Pozzi; Scontro tra tre auto: due feriti, uno è grave. Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiere; Incidente A14, schianto choc fra tir in galleria a Pedaso: un 22enne ferito grave soccorso in eliambulanza e traffico paralizzato.

Auto contro pullman, l'impatto violentissimo. Tragedia della strada, è morto l'alpino Marco PozziARTA TERME (UDINE). Tremendo incidente in Carnia, dove un'auto è finita per schiantarsi contro un pullman. Sulla dinamica esatta di quello che è successo sono in corso le verifiche da parte delle forz ... ildolomiti.it

Pauroso incidente sulla Gardesana, perde il controllo dell'auto e precipita sulla statale ribaltandosi (FOTO): in azione i soccorsi con l'elicottero, una donna in ospedaleGARDONE RIVIERA. Tremendo incidente all'ora di pranzo sulla Gardesana a Gardone Riviera: perde il controllo dell'auto e sfonda la ringhiera a bordo strada e precipita sulla statale, una donna in osped ... ildolomiti.it

Ferrari California T coinvolta in un tremendo incidente: 5 feriti - facebook.com facebook