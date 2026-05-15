La salita del Blockhaus diventa il momento chiave del Giro, con il percorso che potrebbe decidere il vincitore. Si discute se la strategia di Moser possa prevenire errori simili a quelli del 1984, quando le condizioni climatiche complicarono la corsa. La quota superiore ai 1600 metri pone sfide legate alle basse temperature e al vento, alle quali i partecipanti devono resistere per mantenere le posizioni di testa. La tappa si preannuncia decisiva per le sorti della gara.

? Punti chiave Come può la strategia di Moser evitare il disastro del 1984?. Chi riuscirà a resistere al freddo sopra i 1600 metri?. Perché la mancanza di gregari mette in crisi Ciccone sulla Maiella?. Quanto inciderà la gestione delle curve sulla sicurezza dei leader?.? In Breve Moser ricorda il 1984 quando batté Fignon guadagnando 58 secondi sulla Maiella.. Pendenze dell'8,4% e altitudini sopra i 1600 metri influenzano la fatica e il meteo.. Pellizzari e l'outsider Gee sfidano il dominio di Vingegaard sul versante abruzzese.. Ciccone rischia di perdere minuti come nel 2022 per mancanza di gregari.. Il Blockhaus attende i corridori del Giro d’Italia con la promessa di una selezione brutale, dove le pendenze dell’8,4% nel cuore della Maiella potrebbero sancire il destino della classifica generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Moser sul Blockhaus: la salita deciderà chi può vincere il Giro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Francesco Moser: "Sul Blockhaus si vedrà chi può vincere il Giro. Può essere la tappa di Pellizzari"

Arriva il Blockhaus al Giro d’Italia! Salita durissima: le pendenze chilometro per chilometroIl Giro d’Italia 2026 si prepara a vivere il primo momento della verità con la settima tappa, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri, la più lunga...

Francesco Moser: Sul Blockhaus si vedrà chi può vincere il Giro. Può essere la tappa di PellizzariL'ex campione del Giro: Le cadute sono all’ordine del giorno perché oggi si va troppo forte, in certe situazioni e soprattutto nei finali. Outsider? Mi incuriosisce il canadese Gee, della squadra di ... msn.com

Arriva il Blockhaus al Giro d’Italia! Salita durissima: le pendenze chilometro per chilometroIl Giro d'Italia 2026 si prepara a vivere il primo momento della verità con la settima tappa, la Formia-Blockhaus di 244 chilometri, la più lunga della ... oasport.it