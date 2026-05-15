Moscioli selvatici la prima raccolta è frenata dal maltempo Angelica Palumbo | Il tavolo tecnico è quantomai utile

La raccolta dei moscioli selvatici ha preso il via questa notte nelle aree di Portonovo, Numana e Ancona, con una durata prevista fino al 31 ottobre, salvo eventuali interruzioni decise dalla Consulta della pesca. Tuttavia, il maltempo ha causato un rallentamento nelle operazioni di raccolta, che al momento sono in corso. Durante una recente riunione, un rappresentante ha commentato l’utilità del tavolo tecnico per affrontare le problematiche legate alla stagione di raccolta.

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