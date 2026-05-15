Moscioli selvatici la prima raccolta è frenata dal maltempo Angelica Palumbo | Il tavolo tecnico è quantomai utile
La raccolta dei moscioli selvatici ha preso il via questa notte nelle aree di Portonovo, Numana e Ancona, con una durata prevista fino al 31 ottobre, salvo eventuali interruzioni decise dalla Consulta della pesca. Tuttavia, il maltempo ha causato un rallentamento nelle operazioni di raccolta, che al momento sono in corso. Durante una recente riunione, un rappresentante ha commentato l’utilità del tavolo tecnico per affrontare le problematiche legate alla stagione di raccolta.
ANCONA – È iniziata questa notte, venerdì 15 maggio 2026, la raccolta dei moscioli selvatici di Portonovo, Numana e Ancona che, salvo stop improvvisi decisi dalla Consulta della pesca, proseguire fino al 31 di ottobre.Il debutto stagionale è avvenuto però quantomai in sordina, a causa del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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