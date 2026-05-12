I moscioli selvatici sono tornati riparte la pesca dopo un anno

A quasi un anno dalla chiusura, venerdì 15 maggio riprende la pesca dei moscioli selvatici lungo la costa anconetana. La decisione segna la fine di due stagioni in cui questa attività era stata sospesa, e riguarda sia i pescatori professionisti sia quelli amatoriali. La riapertura avviene dopo un periodo di fermo, che aveva interessato le acque della zona a partire dal 15 agosto dello scorso anno.

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Ancona, 12 maggio 2026 – Dopo due stagioni in cui il mosciolo selvatico è quasi scomparso dalla costa anconetana, venerdì prossimo, 15 maggio, a quasi un anno dalla chiusura (15 agosto 2025) si riapre la pesca, sia per i pescatori professionisti sia per gli amatoriali. È la decisione presa ieri in Comune al termine dei lavori del Tavolo tecnico istituito nel 2023 dal sindaco di Ancona Daniele Silvetti. “Abbiamo preso atto - sottolinea Silvetti - delle risultanze ed approfondimenti effettuati dal CNR e dalla Politecnica che, per quanto segnalino una ripresa della produzione del mitilo, registrano qualche rallentamento in alcuni esemplari, chiedendo di ritardare di un mese l’apertura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I moscioli selvatici sono tornati, riparte la pesca dopo un anno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I Dragons sono tornati. L’euforia dopo la Coppa"Siamo usciti nel migliore dei modi dal momento no che abbiamo attraversato lo scorso inverno, quando abbiamo perso quattro partite di fila anche a... Leggi anche: Cassino, inaugurato l’anno accademico: l’ateneo riparte dopo il risanamento