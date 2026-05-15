La Regione è sotto accusa per le decisioni riguardanti la tutela del mosciolo, un mollusco molto apprezzato nella zona. Il sindaco ha commentato che le scelte vengono prese da altri soggetti, lasciando intendere una certa influenza esterna. La questione riguarda le misure di salvaguardia adottate, che sembrano favorire gli interessi di alcuni attori della filiera piuttosto che la sostenibilità della pesca. La disputa si concentra sulle modalità di gestione e sulle responsabilità delle istituzioni coinvolte.

La salvaguardia del mosciolo sacrificata sull’altare dei rapporti della filiera, non della pesca, ma istituzionale. Dopo i buoni propositi e gli innegabili meriti nell’aver voluto la creazione del tavolo tecnico sulla pesca del prezioso e gustoso mitile autoctono del Conero, il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, è rimasto con il cerino in mano. E intanto oggi, nonostante il parere contrario della comunità scientifica, chiamata espressamente dal sindaco a far parte del ‘tavolo’ la pesca del mosciolo di Portonovo riprende nonostante la cosa migliore da fare per tutelarlo sarebbe stata il rinvio di almeno un mese. Tutta colpa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moscioli, la Regione nel mirino. Il sindaco: "Ma decidono loro"

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