Riprende la pesca del mosciolo ma è polemica Carlo Pesaresi Adn | Assessore regionale imbarazzante Daniele Silvetti | Decidono loro

La pesca del mosciolo selvatico di Portonovo riprende domani, venerdì 15 maggio 2026, ma la decisione ha suscitato polemiche tra alcune figure del settore. Un rappresentante dell’agenzia di stampa ha commentato che l’assessore regionale ha mostrato un atteggiamento imbarazzante nel gestire la questione, mentre un altro ha affermato che le decisioni vengono prese da loro senza coinvolgimento di altri. La ripresa della pesca ha acceso discussioni pubbliche e sui social.

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