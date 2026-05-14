Riprende la pesca del mosciolo ma è polemica Carlo Pesaresi Adn | Assessore regionale imbarazzante Daniele Silvetti | Decidono loro
La pesca del mosciolo selvatico di Portonovo riprende domani, venerdì 15 maggio 2026, ma la decisione ha suscitato polemiche tra alcune figure del settore. Un rappresentante dell’agenzia di stampa ha commentato che l’assessore regionale ha mostrato un atteggiamento imbarazzante nel gestire la questione, mentre un altro ha affermato che le decisioni vengono prese da loro senza coinvolgimento di altri. La ripresa della pesca ha acceso discussioni pubbliche e sui social.
ANCONA – Prenderà il via domani, venerdì 15 maggio 2026, la pesca del mosciolo selvatico di Portonovo. Una pratica che, salvo ripensamenti, sarà consentita fino al 31 di ottobre. Questo anche se, da prassi, gli stessi pescatori smettono di pescarli già da metà settembre per una questione di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Carlo Ciccioli (FdI) favorevole al banchinamento del Molo Clementino "scrive" a Daniele Silvetti: «Prevalga una visione lungimirante e non miope»
Gli alunni delle Maggini da Daniele Silvetti per il loro "boschetto". Il sindaco pronto a individuare aree compensativeL'area verde in cui giocano i bambini della scuola elementare è stata venduta dalla precedente amministrazione a una società che intende costruirci...