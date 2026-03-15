4 indagati | sindaco e ex sindaco nel mirino per depuratori

Quattro persone, tra cui il sindaco e l’ex sindaco di Belvedere Spinello, sono state coinvolte in un’indagine della procura di Crotone. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione dei depuratori comunali. Le indagini sono in corso e coinvolgono anche altri soggetti. La vicenda riguarda specificamente le operazioni legate alla manutenzione e al funzionamento degli impianti di depurazione.

Quattro persone, tra cui il sindaco Antonio Amato e l’ex primo cittadino Rosario Macrì di Belvedere Spinello, sono state coinvolte in un’indagine della procura di Crotone per gravi irregolarità nella gestione dei depuratori comunali. L’accusa riguarda sversamenti di reflui non trattati nel fiume Neto, omissioni amministrative e falsità nei bilanci dal 2021 al 2025. La situazione ha interessato la Zona di Protezione Speciale Foce del Neto, area protetta dalla Rete Natura 2000. Le indagini preliminari, concluse sotto la direzione del procuratore Domenico Guarascio, ipotizzano reati che spaziano dall’inquinamento ambientale all’abbandono di rifiuti pericolosi, oltre a omissioni di atti d’ufficio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4 indagati: sindaco e ex sindaco nel mirino per depuratori Articoli correlati Sversamenti da due depuratori e cattiva manutenzione, quattro indagati nel Crotonese: anche sindaco ed ex primo cittadinoDepuratori con cattiva manutenzione che hanno poi portato, secondo l’accusa, a sversamenti reflui fognari non trattati arrivati fino al fiume Neto. Depuratori nel mirino a Basicò: maxi intervento della Capitaneria, bonifica completata dopo anni di criticitàUn’ispezione tecnica si è trasformata in una vasta operazione ambientale, con risvolti giudiziari e un risultato concreto sul fronte della tutela... Altri aggiornamenti su 4 indagati sindaco e ex sindaco nel... Temi più discussi: Crans-Montana, indagati per omicidio anche sindaco e 4 amministratori comunali: Mancati controlli; Crans-Montana, indagati anche il sindaco e quattro membri dell’amministrazione locale; Sversamenti nel fiume Neto: indagati sindaco ed ex primo cittadino di Belvedere Spinello; Crans-Montana: indagato il sindaco. Crans-Montana, indagati per omicidio anche sindaco e 4 amministratori comunali: Mancati controlliL’indagine sulla strage di Crans-Montana si allarga a sindaco e amministratori locali accusati di aver mancato al loro dovere di far rispettare le normative ... fanpage.it Depuratore Belvedere Spinello, indagati sindaco ed ex sindacoInquinamento ambientale e falso, per il depuratore di Belvedere Spinello: la Procura di Crotone notifica 4 avvisi di garanzia ... ilcrotonese.it Ci sarebbero altri due indagati nell’inchiesta della Procura di Milano sui presunti safari umani a Sarajevo. Diverse persone, durante l’assedio degli anni Novanta, avrebbero pagato per partire e uccidere civili. facebook Ravenna, sospesi per dieci mesi tre medici indagati per i falsi certificati: ad altri cinque è stato vietato di certificare x.com