Moschea di Venezia il bengalese paladino del centro di preghiera cacciato da Fratelli d' Italia | Non sarà candidato

In Venezia, la moschea è al centro di una disputa politica: il rappresentante bengalese del centro di preghiera è stato escluso da Fratelli d’Italia, che ha deciso di non candidarlo alle prossime elezioni. Nel frattempo, a Mestre, in due settimane si è assistito alla rimozione di una zona abbandonata, trasformata in una superficie liscia e livellata.

MESTRE (VENEZIA) - In due settimane hanno trasformato quella che era una specie di “foresta” abbandonata in una spianata liscia quasi come un tavolo da biliardo. Perché, ne sono certi, la “Moschea di Venezia” sorgerà proprio lì, in quell’ex segheria di via Giustizia a dieci minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Mestre e confinante con i binari e una strada chiusa da una parte con da un sottopasso ciclopedonale e, dall’altra, da un passaggio a livello. Per ora non c’è niente, tranne questo terreno rullato alla perfezione - dove vogliono celebrare il prossimo Ramadan - e il rudere dell’ex falegnameria che prima di loro, la comunità islamica bengalese residente a Mestre, era popolata da senza dimora e tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

MESTRE (VENEZIA) - In due settimane hanno trasformato quella che era una specie di "foresta" abbandonata in una spianata liscia quasi come un tavolo...

Elezioni, in attesa del candidato sindaco Fratelli d'Italia assicura: "Centrodestra sarà unito"

