È scomparso l’avvocato penalista noto nel tribunale di Milano, una figura che ha attraversato momenti chiave della storia legale della città. La sua carriera si è sviluppata tra i casi più discussi e le udienze più complesse, lasciando un segno nel mondo della giurisprudenza locale. La sua morte lascia un vuoto nel foro milanese, dove era riconosciuto come uno dei professionisti più stimati e rispettati. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e addetti ai lavori.

Addio a Gianluca Maris, avvocato penalista stimato nel palazzo di giustizia milanese, con una attività poliedrica che dalla gestione dei pentiti come Leonardo Marino, che fece arrestare e condannare gli autori del delitto Calabresi, e di una lunga serie di esponenti della criminalità organizzata, è passata attraverso la difesa di alcuni degli imputati dell'epoca di Mani Pulite e di presunti terroristi islamici fino a manager legati a Silvio Berlusconi. Classe 1950, milanese e figlio d'arte - il padre Gianfranco, ex senatore del Pci, partigiano e deportato nei lager nazisti ed anche esponente di Aned e Anpi - i suoi colleghi, nei messaggi apparsi sui social, stamane lo hanno ricordato come un uomo "Pacato, ironico, empatico e buono". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto l’avvocato Gianluca Maris: dal delitto Calabresi a Mani Pulite, Milano perde un principe del foro

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