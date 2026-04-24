Alle 17, si terrà un evento dedicato a Mani Pulite, con testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima persona quegli anni. Cusani e Sama condivideranno le loro esperienze e ricordi relativi a quel periodo, offrendo uno sguardo autentico sugli avvenimenti e le persone coinvolte. L’appuntamento si svolge in un contesto pubblico, con l’obiettivo di far conoscere meglio quella fase della storia giudiziaria italiana.

Le vicende di Mani Pulite raccontate dalla voce di chi ne è stato protagonista. Oggi alle 17 all’Eden Rock di Gabicce Monte (via dell’Orizzonte 8), Confindustria Pesaro e Urbino in collaborazione con Geocom ospita il consulente finanziario, imputato nel processo Enimont Sergio Cusani e il cognato e braccio destro di Raul Gardini, Carlo Sama. Durante l’incontro, sarà possibile sentire dal vivo i racconti dei due protagonisti di una stagione politica che ha segnato nel nostro Paese la fine della prima Repubblica e al contempo il tramonto dell’impero Ferruzzi – Gardini, il cui epilogo è stato segnato nel corso dell’inchiesta Enimont, dal suicidio dell’imprenditore ravennate Raul Gardini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cusani e Sama raccontano ‘Mani Pulite’

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