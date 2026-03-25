In piazza San Frediano a Pisa è stato inaugurato Maris Bistrot, un nuovo ristorante che propone piatti della tradizione toscana e calabrese in chiave gourmet. Il locale si trova nel cuore storico della città e si distingue per l’offerta di specialità tipiche di entrambe le regioni. La scelta si concentra su ricette autentiche, rivisitate con un tocco contemporaneo.

Un nuovo locale apre in piazza San Frediano, nel cuore storico di Pisa. Si tratta di Maris Bistrot che vuole unire, in versione gourmet, l’anima autentica della città alla migliore tradizione culinaria calabrese e toscana. Affacciato su una delle piazze più suggestive, dominata dalla chiesa romanica e a due passi da Borgo Stretto, Maris Bistrot nasce come oasi di gusto per aperitivi al tramonto, pranzi veloci di qualità e cene romantiche. Alla guida del progetto c’è Loredana Tangari, imprenditrice con oltre 25 anni di esperienza alla conduzione di uno stabilimento balneare in Calabria, che porta a Pisa la sua idea di ospitalità: calorosa, familiare e radicata nella ricerca ossessiva di prodotti di alta qualità, capaci di raccontare storie autentiche di mare e di terra. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - In piazza San Frediano apre Maris Bistrot: protagonisti i sapori toscani e calabresi

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