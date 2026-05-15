Morto Gianluca Maris avvocato dei pentiti e di Mani Pulite ma anche del bocconiano accoltellato a Milano

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all'età di 76 anni un noto avvocato penalista, conosciuto per aver rappresentato pentiti e aver avuto un ruolo nel processo Mani Pulite. Figlio di un legale e partigiano deportato nei campi di concentramento nazisti, aveva anche assistito un giovane coinvolto in un episodio di cronaca a Milano. La sua carriera si è sviluppata tra diverse aree del diritto, e la sua famiglia ha una lunga storia legata al mondo della giustizia e della politica.

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Si è spento a 76 anni Gianluca Maris, noto avvocato penalista e figlio di Gianfranco, anche lui legale ma soprattutto partigiano deportato nei campi di concentramento nazisti di Fossoli, Bolzano, Mauthausen e Gusen, senatore del Pci e membro del Csm. Gli anni di Mani Pulite (e dei pentiti)Classe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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