Bologna giovane non risponde ai genitori da giorni | lo trovano morto in casa con un taglio alla gola
Un 32ene di origini faentine è stato trovato morto in una casa di via Zamboni, a Bologna: aveva la gola tagliata, accanto al corpo il coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano: uomo ritrovato morto con taglio alla gola, giovane fermatoA Rozzano, alle porte di Milano, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita con un taglio alla gola.
Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Peonie, Rozzano, nella notte tra giovedì e venerdì.
Il giovane di 29 anni che mesi fa a Bologna ha ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato arrestato per tentato furto. Il fioraio dove si è introdotto manomettendo l’impianto di sorveglianza è sulla strada dove uccise lo zio della cantante - facebook.com facebook