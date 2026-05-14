Tragedia alle Maldive | Monica e l' amore per il mare la mia vita per lui

Una tragedia si è consumata nelle Maldive, coinvolgendo una donna appassionata di mare che aveva dedicato la propria vita a esplorare e studiare le creature che abitano le acque. La donna, conosciuta per il suo amore per il mare e per aver manifestato un impegno costante nel condividere le sue conoscenze, è rimasta coinvolta in un incidente che ha portato alla sua morte. La sua passione per il mondo sottomarino e il legame profondo con le acque delle Maldive sono stati al centro delle sue attività e della sua vita.

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«Ho dedicato tutta la mia vita a scoprire e studiare le meraviglie che vivono sotto la superficie del nostro mare». Monica Montefalcone, 52 anni, docente associata di Ecologia del Distav all’università di Genova, è tutta in questa frase pronunciata ai microfoni di una tv locale dopo aver ritirato, nel 2022, il Premio Atlantide che le era stato attribuito per il suo contributo alla comprensione degli ecosistemi marini e per il suo impegno nella conservazione dell’ambiente marino. Lo aveva vinto, diceva la motivazione, perché «con la sua costante attività di ricerca e insegnamento, continua a sostenere la formazione delle future generazioni di ecologi marini e la tutela degli ecosistemi». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia alle Maldive: Monica e l'amore per il mare, "la mia vita per lui" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive: muore la ricercatrice genovese Monica MontefalconeTragedia alle Maldive, dove questo pomeriggio cinque italiani hanno perso la vita durante un'escursione. Tragedia alle Maldive, morti cinque sub italiani durante un’immersione: chi era la docente Monica MontefalconeLa professoressa dell’Università di Genova è tra le vittime della tragedia nell’atollo di Vaavu: spunta l’ipotesi della tossicità da ossigeno Una... Tragedia alle #Maldive: 5 italiani sono morti durante un’immersione mentre stavano esplorando delle cavità sottomarine a 50 metri di profondità. Tra loro Monica Montefalcone 51 anni, docente in Ecologia all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, x.com Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Tragedia alle Maldive: Monica e l'amore per il mare, la mia vita per luiHo dedicato tutta la mia vita a scoprire e studiare le meraviglie che vivono sotto la superficie del nostro mare. Monica Montefalcone, 52 anni, docente ... gazzettadelsud.it Tragedia alle Maldive: cinque sub morti durante un'immersione, tra loro una docente di ecologia marina a GenovaSarebbero rimasti intrappolati negli abissi maldiviani mentre erano impegnati in esplorazioni di grotte sottomarine a meno cinquanta metri ... rtl.it