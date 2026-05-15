Morti 5 italiani durante immersione alle Maldive tra loro anche ex ricercatrice dell' Università di Bari

Quattro italiani e una donna, ex ricercatrice dell’Università di Bari, sono morti giovedì 14 maggio durante un’immersione alle Maldive. La tragedia è avvenuta mentre i partecipanti erano sott’acqua, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli esatti dell’incidente. La vittima che aveva lavorato presso l’ateneo barese si trovava in vacanza nel paese quando si è verificato il tragico evento. La notizia ha suscitato scalpore tra le autorità italiane e locali.

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