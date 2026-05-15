Morti 5 italiani durante immersione alle Maldive tra loro anche ex ricercatrice dell' Università di Bari
Quattro italiani e una donna, ex ricercatrice dell’Università di Bari, sono morti giovedì 14 maggio durante un’immersione alle Maldive. La tragedia è avvenuta mentre i partecipanti erano sott’acqua, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli esatti dell’incidente. La vittima che aveva lavorato presso l’ateneo barese si trovava in vacanza nel paese quando si è verificato il tragico evento. La notizia ha suscitato scalpore tra le autorità italiane e locali.
Una ragazza che aveva lavorato all'Università di Bari come ricercatrice è tra le 5 vittime della tragedia avvenuta giovedì 14 maggio alle Maldive durante un'immersione subacquea. Si tratta di Muriel Oddenino, 31enne originaria di Poirino, in provincia di Torino.Muriel era stata ricercatrice Uniba. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Italiani morti alle Maldive: tra loro la nota ricercatrice genovese Monica Montefalcone
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