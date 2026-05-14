Tragedia alle Maldive cinque sub italiani morti durante un’immersione I nomi delle vittime | c’è anche la ricercatrice Monica Montefalcone

Una tragedia si è consumata alle Maldive, dove cinque turisti italiani sono deceduti durante un’immersione subacquea. Le autorità locali hanno confermato il decesso di cinque persone, tra cui la ricercatrice Monica Montefalcone. I dispersi sono stati trovati senza vita nelle acque vicine al luogo dell’immersione. Gli interventi di soccorso sono stati avviati immediatamente dopo la segnalazione, ma non sono serviti a salvare le vittime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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Tragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono morti. L’incidente è avvenuto nell’ atollo di Vaavu, come riportano diversi media locali, tra cui il quotidiano maldiviano Sun. La notizia della scomparsa stata diffusa dalla polizia locale. A quanto si apprende, una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova, Monica Montefalcone. Gli altri quattro italiani sono sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttore subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese. Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani morti durante un’immersione. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani morti durante un’immersione. I nomi delle vittime: c’è anche la ricercatrice Monica Montefalcone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAGEDIA MALDIVE: CHI ERANO LE 5 VITTIME, TRA CUI LA RICERCATRICE MONTEFALCONE E LA FIGLIA GIORGIA Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani morti durante un’immersione. Tra le vittime la ricercatrice Monica MontefalconeTragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono morti. Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione. Tra le vittime la ricercatrice Monica MontefalconeTragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Temi più discussi: All'Orto Botanico di Palermo, la pianta con due foglie che crescono all'infinito nel deserto diventa simbolo della memoria di Falcone; Stanziati 30milioni in Sicilia per il caro-carburante; Chailly: Celebriamo gli 80 anni della rinascita della Scala, quando Toscanini la riaprì a pochi giorni dal referendum del 2 giugno; Cina: esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio, 21 morti e 61 feriti. Xi Jinping: Accertamenti sulle cause e misure di sicurezza più rigide. Cinque italiani sono morti alle #Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Tra le vittime anche Monica Montefalcone, ricercatrice dell’Università di Genova. Le indagini puntano su un possibile problema legato alle bombole. ift.tt/6UpLQca x.com Maldive, cinque italiani morti in immersione: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel OddeninoCinque turisti italiani hanno perso la vita nella giornata di giovedì 14 maggio durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. A ... laprimapagina.it Maldive, cinque italiani morti durante l’esplorazione di una grotta subacquea. Tra loro, la ricercatrice Monica MontefalconeSi sarebbero immersi vicino ad Alimathaa, località nota per i fondali profondi, ma non sarebbero più riemersi. L’equipaggio ha lanciato l’allarme intorno a mezzogiorno, e nel giro di poche ore sono st ... vanityfair.it