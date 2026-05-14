Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione nelle acque delle Maldive, vicino all’isola di Alimathaa. Tra le vittime c’è anche una ricercatrice che aveva studiato e lavorato in Puglia, presso l’Università di Bari. La donna si era specializzata nel settore e aveva partecipato a un’immersione insieme ad altre persone. Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente, che ha coinvolto anche cittadini italiani provenienti dalla stessa regione.

Aveva lavorato in Puglia e si era formata nell'Università di Bari una delle cinque persone scomparse durante un'immersione vicino ad Alimathaa, alle Maldive. Si tratta di Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino (Torino), biologa ed ecologa marina, ricercatrice al dipartimento di Scienze della Terra dell’università di Genova. Laureata alla triennale in Scienze naturali all’Università di Torino, aveva poi proseguito il suo percorso a Genova tra il 2019 e il 2022, prima di trascorrere undici mesi come ricercatrice all’Università di Bari, fra il 2023 e il 2024. Muriel Oddenino, 31 anni L'amore per il mare era diventato il suo lavoro e il legame con la docente Monica Montefalcone l'aveva portata a seguire la professoressa in un nuovo progetto scientifico alle Maldive. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione: tra le vittime una ricercatrice che si era formata a Bari

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