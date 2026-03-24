pestaggio per motivi passionali annullate due condanne

La corte d'appello di Palermo ha annullato due condanne relative a un episodio di pestaggio avvenuto alcuni anni fa. Le persone coinvolte, residenti in provincia di Agrigento, erano state inizialmente condannate per lesioni personali aggravate in concorso, ma la decisione è stata poi revocata. La vicenda, legata a motivi passionali, si conclude con l'assoluzione definitiva.

Ribaltata la sentenza di primo grado su una lite fra ex coniugi, messa la parola fine a una vicenda giudiziaria iniziata diversi anni fa La corte d’appello di Palermo ha messo la parola fine a una vicenda giudiziaria iniziata diversi anni fa, assolvendo due canicattinesi dall’accusa di lesioni personali aggravate in concorso. La decisione ha cancellato la condanna a sei mesi di reclusione inflitta in primo grado dal tribunale di Agrigento. Secondo l’accusa iniziale, i due avevano aggredito una donna, ex moglie di uno di loro, durante una lite scoppiata per motivi sentimentali. La presunta vittima aveva riportato alcune lesioni, ma la ricostruzione dei fatti non ha retto al vaglio dei giudici d’appello che hanno accolto il ricorso dell'avvocato Angelo Asaro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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