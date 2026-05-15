Un sanitario coinvolto in una riunione informale con Oppido ha registrato l'intera conversazione e ha consegnato i file audio alla Procura di Napoli. Durante l'incontro, Oppido avrebbe affermato di aver tolto il cuore prima di rendersi conto che l’altro fosse danneggiato. La registrazione viene ora esaminata dagli inquirenti come parte delle indagini sulla morte di Domenico. Nessuna altra informazione sulle persone o sui dettagli specifici dell’evento è stata resa nota finora.

Un sanitario che ha partecipato ad una riunione informale con Oppido ha registrato tutta la conversazione, consegnando i file audio alla Procura di Napoli “Il cuore io lo avevo tolto prima di, diciamo, capire che quell’altro potesse avere dei danni, quindi non avrei avuto scelta, ok?”. Sarebbe questa la frase centrale pronunciata dal cardiochirurgoGuido Oppido, che ha operato il piccolo Domenico,il bambino deceduto dopo il trapianto di un cuore danneggiato.Le parole vengono registrate da un sanitario presente in una riunione informalecon altri colleghi prima dell’audit all’ospedale Monaldi disposta dal Ministero della Salute. La registrazione della conversazione è stata consegnata nelle mani della Procura di Napoli, che indaga sulla morte del bimbo di 2 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte Domenico, registrato Oppido: ‘Cuore l’ho tolto prima di capire che l’altro fosse danneggiato’

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Morte Domenico, cardochirurgo voleva rioperare il bambino anche se sapeva che era inutile

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