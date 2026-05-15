Durante un interrogatorio, il cardiochirurgo del Monaldi ha dichiarato che il cuore sarebbe stato rimosso prima di verificare se ci fossero danni nell’altro paziente. La conversazione è stata registrata e diffusa, rivelando le parole pronunciate dall’interrogato. La dichiarazione si riferisce a un intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale, in cui si discute delle tempistiche e delle decisioni prese durante l’operazione. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

"Cuore tolto prima di capire che l'altro avesse danni”, sarebbero state queste le parole del cardiochirurgo del Monaldi, Guido Oppido. L'affermazione è stata estrapolata da una conversazione registrata da uno dei presenti ad un incontro informale con alcuni membri dell’équipe medica, poco prima dell’ispezione avviata dal Ministero della Salute presso l’ospedale Ospedale Monaldi per chiarire quanto accaduto. Oppido aveva sostenuto di non aver iniziato l’asportazione del cuore del bambino prima dell’arrivo in sala del contenitore refrigerato con l’organo proveniente da Bolzano. Aveva inoltre dichiarato di aver proceduto solo dopo aver ricevuto conferma da un componente dell’équipe sulla presenza effettiva del cuore destinato al trapianto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Domenico Caliendo, l’audio di Oppido al Monaldi: “Cuore tolto prima di capire se l’altro avesse danni”

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