L' audio di Oppido dopo il trapianto a Domenico | Avevo tolto il cuore prima di capire che l’altro avesse danni
Dopo il trapianto, un uomo ha rilasciato una dichiarazione audio riferendo di aver tolto il cuore prima di accertarsi che l’altro fosse sano. Secondo le sue parole, non si è potuto fare diversamente perché non c’erano alternative. La registrazione è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda il momento successivo all’intervento chirurgico. La vicenda riguarda un caso di trapianto che ha suscitato interesse nel settore medico e legale.
"Il cuore io lo avevo tolto prima di capire che quell'altro potesse avere dei danni, quindi non abbiamo avuto scelta". È una delle frasi pronunciate dal cardiochirurgo Guido Oppido, il medico che ha eseguito il trapianto di cuore sul piccolo Domenico Caliendo, bimbo poi deceduto dopo l’intervento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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