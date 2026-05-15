L' audio di Oppido dopo il trapianto a Domenico | Avevo tolto il cuore prima di capire che l’altro avesse danni

Dopo il trapianto, un uomo ha rilasciato una dichiarazione audio riferendo di aver tolto il cuore prima di accertarsi che l’altro fosse sano. Secondo le sue parole, non si è potuto fare diversamente perché non c’erano alternative. La registrazione è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda il momento successivo all’intervento chirurgico. La vicenda riguarda un caso di trapianto che ha suscitato interesse nel settore medico e legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui