Morte dei due alpinisti sul Gran Sasso la procura chiede l’archiviazione

La Procura di Teramo ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di due alpinisti di Santarcangelo di Romagna avvenuta sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Cristian Gualdi e Luca Perazzini sono deceduti durante un’escursione in montagna. L’inchiesta riguardava le circostanze di quel tragico incidente, ma ora si è deciso di chiudere il fascicolo senza ulteriori approfondimenti.

Per la pm Laura Colica i soccorsi furono corretti e non ci furono omissioni: condizioni meteo proibitive già prima della richiesta di aiuto. I familiari annunciano opposizione La Procura di Teramo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna morti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Nelle motivazioni della richiesta, firmate dalla pm Laura Colica, si afferma che i soccorsi furono corretti e che non vi furono omissioni. Come riporta l’Ansa, le condizioni meteo erano già proibitive prima della richiesta di aiuto arrivata alle 14.56 del 22 dicembre. L’indagine era stata aperta nei confronti di un responsabile dei soccorsi dopo l’esposto presentato dai familiari delle vittime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

