A Campobasso, si indaga sulla morte di madre e figlia trovate entrambe decedute per avvelenamento. Le autorità stanno considerando l'ipotesi di una doppia esposizione alla ricina. La zia delle vittime ha dichiarato che si tratta di un incidente e non di un omicidio. Nel frattempo, un avvocato che rappresenta uno dei cinque medici coinvolti ha fornito nuove informazioni sulla vicenda.

La novità sul duplice delitto di Campobasso arriva dall'avvocato di uno dei cinque medici indagati per omicidio colposo, il legale Pietro Terminiello Una nuova ipotesi è emersa nel caso di madre e figlia morte avvelenate, che potrebbero essere state sottoposte a una "doppia esposizione alla r.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate, emersa ipotesi di doppia esposizione alla ricina, la zia: "Incidente, non fu omicidio"

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