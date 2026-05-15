Morta dopo un parto gemellare a Roma Alessandra Bellasio | L’emorragia è una delle emergenze più temute

Una donna è deceduta a Roma dopo aver partorito gemelli. L'ostetrica specializzata in ostetricia ha commentato che l’emorragia rappresenta una delle emergenze più gravi durante il parto. Ha anche illustrato i rischi e le complicanze associate alle gravidanze gemellari. Inoltre, ha descritto i protocolli adottati in situazioni di emergenza per gestire situazioni critiche durante il parto. La notizia ha suscitato attenzione sulle procedure e sui rischi legati a gravidanze multiple.

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