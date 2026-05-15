Morta dopo parto gemellare a Roma l'avvocato dei medici indagati | Grande tristezza aspettiamo autopsia

Un caso di decesso avvenuto a Roma dopo un parto gemellare ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici. L’avvocato che li rappresenta ha dichiarato che si stanno attendendo i risultati dell’autopsia. La morte della donna, avvenuta poco dopo aver dato alla luce due neonati, ha suscitato attenzione e preoccupazione. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso, mentre si attendono i risultati degli esami autoptici.

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L'avvocato Gaetano Scalise, che difende i tre medici indagati per la morte di Erica Carroccia, ha dichiarato: "Aspettiamo l'autopsia, grande tristezza per quanto accaduto". La 31enne è deceduta dopo il parto di due gemelli a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ROMA/SONNINO: GIOVANE MAMMA MORTA DOPO IL PARTO GEMELLARE, INDAGATI TRE MEDICI Sullo stesso argomento Erica Carroccia morta dopo parto gemellare, indagati tre mediciUna visita di controllo prima del parto che si trasforma in un ricovero d'urgenza, la nascita dei due gemelli e poi il decesso improvviso. Erica Carroccia morta dopo il parto gemellare, indagati tre mediciUna visita di controllo prima del parto che si trasforma in un ricovero d'urgenza, la nascita dei due gemelli e poi il decesso improvviso. Erica Carroccia morta dopo parto gemellare, indagati tre medici ift.tt/kOqjQLo x.com Erica Carroccia morta dopo parto gemellare, indagati tre mediciLa procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I bambini sono in buone condizioni. Via all'indagine sul decesso della maestra di 31 anni ... romatoday.it Giovane maestra di Sonnino muore dopo il parto di due gemelli a RomaErica Carroccia aveva 31 anni. La tragedia all'ospedale Isola Tiberina. Saranno gli accertamenti clinici disposti dalla procura capitolina a stabilire cosa abbia provocato il decesso della giovane. I ... rainews.it