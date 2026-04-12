Schiuma e moria di pesci nel Sacco | effettuate verifiche e analisi
Nel fiume Sacco, tra Sgurgola e Falvaterra, si sono verificati episodi di schiuma e una significativa moria di pesci. Le autorità hanno effettuato verifiche e analisi nelle acque del tratto interessato, che si estende anche nell'area di Ceccano. Le condizioni sono state monitorate per valutare l'origine e l'entità del fenomeno. La situazione ha attirato l'attenzione degli enti competenti, che stanno approfondendo le cause.
Ancora schiuma e moria di pesci nel fiume Sacco, nel tratto compreso tra Sgurgola e Falvaterra, con ripercussioni anche nelle acque di Ceccano. L’Amministrazione guidata dal sindaco Andrea Querqui ha immediatamente attivato il monitoraggio della situazione, mantenendo un costante contatto con i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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Moria di pesci nel torrente Oneto, è allarme: sostanze inquinanti in acqua? Scattano le analisiBergamo, 2 febbraio 2026 – Sono stati i pescatori della zona a segnalare l’anomalia.