Schiuma e moria di pesci nel Sacco | effettuate verifiche e analisi

Nel fiume Sacco, tra Sgurgola e Falvaterra, si sono verificati episodi di schiuma e una significativa moria di pesci. Le autorità hanno effettuato verifiche e analisi nelle acque del tratto interessato, che si estende anche nell'area di Ceccano. Le condizioni sono state monitorate per valutare l'origine e l'entità del fenomeno. La situazione ha attirato l'attenzione degli enti competenti, che stanno approfondendo le cause.