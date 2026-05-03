Il dolore della trota iridea | i pesci patiscono l'asfissia dell'aria una sofferenza che dura fino a dieci minuti prima di morire
Uno studio recento analizza le modalità di uccisione della trota iridea, uno dei pesci più consumati a livello globale. Secondo la ricerca, durante il processo di morte, i pesci sperimentano un’intensa sofferenza causata dall’asfissia dell’aria, che può durare fino a dieci minuti. La scoperta si basa su osservazioni dirette delle reazioni del pesce durante il procedimento, evidenziando una fase di disagio prolungata prima della perdita di vita.
Uno studio sui metodi di uccisione della trota iridea (Oncorhynchus mykiss), uno dei pesci più utilizzati a scopo alimentare in gran parte del mondo, descrive una lunga e dolorosa sofferenza prima della morte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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