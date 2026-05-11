Il proprietario del club sta valutando cambiamenti significativi in diverse aree della società. Secondo fonti vicine, il futuro di alcuni dirigenti è in discussione e potrebbero esserci mutamenti nelle decisioni strategiche. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci saranno ristrutturazioni o conferme, mentre il club si prepara a eventuali modifiche che coinvolgerebbero il team tecnico e la dirigenza.

La sconfitta contro l'Atalanta, arrivata in un clima di contestazione e che rischia di compromettere la corsa Champions dei rossoneri, si porta dietro più di un dubbio sul futuro del Milan. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, tutte le aree del club rossonero sarebbero a rischio: dai vertici della dirigenza a Massimiliano Allegri, passando per i giocatori e gli obiettivi di calciomercato. Non è esclusa una rivoluzione totale in Via Aldo Rossi, con Cardinale che non avrebbe apprezzato gli alti e bassi di questa stagione. Il giorno dopo l'incubo di San Siro, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle recenti tensioni scoppiate all'interno della società rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Moretto: “Cardinale è pronto a stravolgere tutto. Il futuro di Tare e la posizione di D’Amico”

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Argomenti più discussi: Moretto su Gabriel Jesus: Il Milan non si è mosso, non risultano contatti tra i club; Gila – Milan: Allegri avalla l’operazione e Tare prepara l’assalto estivo; Moretto smentisce ESPN: Il Milan è interessato a Goretzka, sì, ma da qui a dire che è vicino ce ne passa ancora un po'; Tare | Tra Lazio e Milan è un cambiamento sostanziale Vi spiego il perché.

#Milan, ora #Cardinale pensa alla rivoluzione Da #Modric a #Tare, da #Furlani a #DAmico Le ultime news da Matteo Moretto x.com

[Moretto] Ci sono già le prime valutazioni interne, legate al mercato e ci sono alcuni giocatori che potrebbero dire addio. Il nome di Fofana è da tenere d'occhio in vista dell'estate. Se dovesse arrivare un'offerta interessante quest'estate, il Milan la prenderebbe i reddit

Milan, dirigenza sotto esame: anche Tare sotto la lente d’ingrandimentoLa dirigenza del Milan è sotto esame totale. Secondo quanto rivela Matteo Moretto, il direttore sportivo Igli Tare ha un futuro tutt'altro che certo a ... spaziomilan.it