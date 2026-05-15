Moretto conferma | Inter Martinez sempre più vicino alla maglia da titolare Si raffredda Vicario

Un aggiornamento sulle scelte tecniche dell’Inter: il portiere Vicario sembra aver perso terreno nella corsa alla maglia da titolare, mentre Martinez si avvicina a diventare il primo a disposizione. Questa decisione è stata confermata da un giornalista sportivo noto, che ha riferito come l’allenatore abbia deciso di puntare sul giocatore sudamericano. La situazione attuale suggerisce una modifica nella gerarchia tra i portieri della squadra, con l’attenzione ora rivolta alla prossima partita e alle scelte del tecnico.

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di Alberto Petrosilli Moretto, noto giornalista sportivo, ha confermato l’intenzione dell’Inter di dare il ruolo di primo portiere a Martinez. Tra le questioni più calde in casa Inter c’è senza dubbio quella legata al futuro della porta nerazzurra. Il club sta facendo valutazioni importanti in vista della prossima stagione, soprattutto considerando la situazione di Yann Sommer, il cui contratto resta un tema centrale nelle strategie della società. Nelle ultime settimane, infatti, ha preso quota l’ipotesi di una permanenza dello svizzero ma con un ruolo diverso, quello di vice. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nel frattempo, Josep Martinez continua a guadagnare consensi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moretto conferma: «Inter, Martinez sempre più vicino alla maglia da titolare. Si raffredda Vicario» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter, incertezza su Vicario: Martinez potrebbe restare titolare? Domande chiave Perché l'Inter ha frenato improvvisamente sul colpo Vicario? Come influirà il budget di 50 milioni sulla scelta del portiere? Chi... Leggi anche: Martinez titolare anche in finale di Coppa: Pepo sfida Vicario e modifica le strategie Inter Moretto: Inter-Vicario, pista fredda. Martinez serio candidato alla titolaritàLe ultime prestazioni fornite in questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, hanno rafforzato la candidatura di Josep Martinez al ruolo di portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Lo ... msn.com Moretto: Inter raffredda Vicario, Martinez promosso. E ora si cerca…Matteo Moretto ha spiegato qual è lo stato attuale della situazione portieri in casa Inter in vista dell'anno prossimo ... msn.com