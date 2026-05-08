L'Inter ha interrotto improvvisamente le trattative per l'acquisto del portiere Vicario, lasciando incerta la situazione. La squadra valuta ancora se mantenere Martinez come titolare, mentre le decisioni sul futuro del portiere saranno influenzate dal budget di circa 50 milioni di euro a disposizione. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulle mosse future della società nerazzurra.

? Domande chiave Perché l'Inter ha frenato improvvisamente sul colpo Vicario?. Come influirà il budget di 50 milioni sulla scelta del portiere?. Chi dovrà garantire la porta se l'affare Tottenham salta?. Quali partite decideranno il futuro di Martinez in difesa?.? In Breve Tottenham chiede 20 milioni di euro per il rilascio di Guglielmo Vicario.. Budget acquisti estivi interista stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro.. Martinez arrivato dal Genoa nell'estate 2024 per una cifra di 14 milioni.. Decisione legata alle prestazioni di Martinez contro Lazio in Serie A e Coppa Italia.. L’Inter valuta di rinunciare al trasferimento di Guglielmo Vicario dal Tottenham per dare priorità ad altri settori del mercato, puntando sulla continuità di Josep Martinez per la stagione 2026-27.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, incertezza su Vicario: Martinez potrebbe restare titolare

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