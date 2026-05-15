Monza si allaga la rotonda e si blocca il semaforo | traffico in tilt

Venerdì 15 maggio a Monza si sono registrati disagi alla circolazione a causa di forti piogge. La pioggia ha causato l’allagamento di un passaggio pedonale in viale Elvezia, vicino al Rondò dei Pini, e ha provocato il malfunction del semaforo pedonale nella stessa zona. La situazione ha portato a lunghe code di veicoli e a difficoltà nel traffico. Nessuna altra informazione riguardo a danni o incidenti è stata comunicata finora.

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