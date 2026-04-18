Roma oggi è paralizzata dal traffico, a causa di una serie di cantieri e grandi eventi che si svolgono contemporaneamente. La città si trova ad affrontare un sabato caratterizzato da molteplici interventi infrastrutturali e manifestazioni pubbliche, che hanno provocato notevoli rallentamenti e blocchi lungo le principali vie di comunicazione. La mobilità locale risente di questa combinazione di fattori, causando disagi ai pendolari e agli spostamenti di cittadini e visitatori.

La mobilità romana affronta un sabato di profonda trasformazione, con una rete di trasporti messa alla prova da un incrocio critico tra grandi eventi sportivi, appuntamenti musicali e interventi infrastrutturali programmati. Tra deviazioni bus a Monte Mario, cantanti che si esibiranno all’EUR e blocchi ferroviari nel nodo del Pigneto, la Capitale deve gestire una complessità di flussi che tocca diverse zone della città. Un mosaico di cantieri e deviazioni tra Monte Mario e l’Ardeatina. Il tessuto urbano di Roma presenta oggi diverse ferite aperte, necessarie ma impattanti sulla quotidianità dei residenti. Nella zona di Monte Mario, la viabilità ha subito un mutamento strutturale a partire da giovedì scorso: via Sebastiano Vinci è stata chiusa proprio nel tratto compreso tra via Cesare Castiglioni e Piazza Santa Maria della Pietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma oggi in tilt: tra cantieri e grandi eventi il traffico si blocca

Roma. Traffico impazzito e la suora si improvvisa vigilessa

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