Blackout a Prati un guasto manda in tilt il quartiere Due auto si scontrano col semaforo spento

Un guasto ha causato un blackout nel quartiere Prati di Roma, interessando circa duecento appartamenti e impianti pubblici. L’interruzione di energia si è verificata intorno alle 11:00 di oggi, 18 aprile, e ha provocato anche un incidente stradale. Due automobili si sono scontrate con un semaforo spento, che ha reso difficile la circolazione nella zona. La situazione è rimasta irrisolta per diverse ore.

Un sabato senza energia elettrica per i residenti del quartiere Prati a Roma. A causa di un guasto, verificatosi alle 11:00 circa di oggi, 18 aprile, centinaia di appartamenti e impianti pubblici sono rimasti senza corrente. Oltre ai disagi, questa situazione ha causato anche un incidente tra due.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Ucraina nel gelo e nel blackout: guasto tecnico manda in tilt la rete elettricaGran parte dell’Ucraina è piombata nel blackout elettrico a causa di un grave problema tecnico alla rete di distribuzione, non direttamente... Se un tubo esploso manda Roma in tilt. Il problema non è il guasto, ma la routineLa vera questione non è quanto tempo servirà per riparare il tubo, ma quanto ancora la città potrà permettersi di funzionare solo finché nulla va...