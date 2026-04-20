A Monza, i lavori per la realizzazione di 57 nuove unità abitative sostenibili sono iniziati in Porta Mentana, segnando un intervento di rinnovamento nel centro cittadino. Il progetto prevede la creazione di un'area con caratteristiche più attente all'ambiente, con lavori già avviati e in corso. La zona si prepara a cambiare volto, introducendo un nuovo spazio residenziale più sostenibile.

Il cuore pulsante di Monza si prepara a una trasformazione radicale con l’avvio delle operazioni in Porta Mentana, dove i lavori per la creazione di 57 nuove unità abitative sostenibili sono entrati nella fase operativa. L’intervento di rigenerazione urbana mira a recuperare un’area storica centrale, trasformando spazi precedentemente dismessi in un complesso residenziale moderno che punta alla massima efficienza energetica entro il novembre 2027. Camminando nei pressi dell’area interessata, si percepisce chiaramente come il cantiere stia prendendo forma, segnando un punto di svolta per uno degli accessi storici della città. Non si tratta solo di nuove mura, ma di un progetto che intende dare nuova vita a strutture preesistenti, decidendo di conservare, ricostruire o riutilizzare parti dell’edificio originario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza si rinnova: nasce il nuovo volto green di Porta Mentana

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