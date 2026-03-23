Traffico in tilt sulla nazionale per un incidente autonomo che si è verificato poco prima delle 17 di ieri a Fano all’incrocio del Lido, tra viale Cairoli e la Strada Nazionale Adriatica Nord. Un’Audi station wagon nera proveniente da Pesaro, nel tentativo di svoltare a sinistra in direzione Lido, ha improvvisamente perso il controllo finendo contro l’ impianto semaforico. L’urto, particolarmente violento, ha coinvolto non solo il semaforo ma anche la centralina che regola l’intero impianto, danneggiandola in modo evidente. Tanto da mandare tutto in tilt. Alcune lanterne sono rimaste spente o disallineate, mentre a terra sono finiti elementi della segnaletica e detriti dell’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Audi fa fuori centralina del semaforo. Traffico in tilt al Lido sulla Nazionale

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