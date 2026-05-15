Monza al primo esame playoff Bianco carica | Testa e nervi saldi abbiamo tutto per vincere

Il Monza si prepara alla prima partita dei playoff in programma questa settimana. Il tecnico ha sottolineato l'importanza di mantenere concentrazione e calma durante la sfida, mentre i giocatori si sono allenati intensamente per affrontare l’appuntamento. La squadra ha concluso le sessioni di allenamento nelle ultime ore, concentrandosi su strategie e tattiche specifiche. Nessun dettaglio ufficiale sulla formazione, ma l’obiettivo rimane quello di partire con il piede giusto in questa fase cruciale della stagione.

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Monza, 15 maggio 2026 – Come per gli studenti che vanno a scuole, anche per il Monza questa seconda parte di maggio porta in dote una serie di esami o verifiche decisive. E in ballo anche per i brianzoli c’è una promozione da ottenere: quella in Serie A. Domani, ore 20 sul difficile campo della Juve Stabia, capitan Pessina e compagni si giocano l’ andata della semifinale playoff. La delusione per il mancato approdo diretto nella massima categoria, sfumato all’ultima curva della regular season, va messo necessariamente alle spalle. Ci sono altre due gare (potenzialmente quattro in caso di conquista della finale) per poter centrare l’obiettivo. Di certo però, nonostante il Monza possa passare il turno con un doppio pareggio, i campani non vanno sottovalutati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza al primo esame playoff. Bianco carica: “Testa e nervi saldi, abbiamo tutto per vincere” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento HOCKEY SERIE A1. Il Sarzana riparte da Monza: cuore e nervi saldi per una trasferta insidiosaAnticipo di campionato di serie A1 stasera alle 21 per l’Hockey Sarzana impegnato nell’insidiosa trasferta con il Monza al PalaSomaschini di Seregno... Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa»di Redazione JuventusNews24Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Monza al primo esame playoff. Bianco carica: Testa e nervi saldi, abbiamo tutto per vincereSabato 16 maggio, ore 20, i brianzoli vanno in scena sul campo della Juve Stabia, nell’andata della semifinale degli spareggi. L’obiettivo Serie A dista quattro gare, ma il tecnico chiarisce: Fallisc ... sport.quotidiano.net A Medicina promossi al primo esame solo tra il 10 e il 15%E' tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. E' quanto emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Il quadro appare omogeneo, non ci ... ansa.it