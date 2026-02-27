Stasera alle 21 si gioca l’anticipo di serie A1 di hockey su pista tra Sarzana e Monza al PalaSomaschini di Seregno, in attesa dei lavori al palazzetto di casa. La squadra ligure affronta una trasferta difficile, con l’obiettivo di mantenere compattezza e concentrazione. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di mettere in campo determinazione e nervi saldi.

Anticipo di campionato di serie A1 stasera alle 21 per l’Hockey Sarzana impegnato nell’insidiosa trasferta con il Monza al PalaSomaschini di Seregno (in attesa del rifacimento del PalaRovagnati). L’Hrc Monza è sesto in classifica con 36 punti e reduce da un cammino stagionale di altissimo profilo, anche se nel recupero della 16ª giornata martedì scorso ha perso a Valdagno per 4 a 1. I rossoneri, noni in campionato a sei giornate dal termine della regular season, se battessero il Monza, lancerebbero la sfida sulla conquista del settimo posto. Nel girone d’andata, la formazione allenata da Ivan Jaquierz vinse per 4-3 al Vecchio Mercato. La... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - HOCKEY SERIE A1. Il Sarzana riparte da Monza: cuore e nervi saldi per una trasferta insidiosa

L’Atletico Ascoli riparte da L’Aquila. Trasferta insidiosa per i bianconeriUltima domenica di riposo per l’Atletico Ascoli che da oggi chiuderà in anticipo le festività del 2025, salvo ritagliarsi una mattinata libera il...

Leggi anche: Hockey pista, Bassano non sbaglia e torna in testa nella Serie A1, bene Monza

Temi più discussi: Powerchair hockey Serie A1 – I Macron Warriors pronti per il match col Magic Torino; Hockey pista, Monza cade a Valdagno: sfuma il sogno del terzo colpo esterno; Trissino supera il Giovinazzo nella 20ª giornata di Serie A1 2025/26; Il Forte dei Marmi ospita il Monza nel posticipo della serie A1.

HOCKEY SERIE A1. Il Sarzana riparte da Monza: cuore e nervi saldi per una trasferta insidiosaAnticipo di campionato di serie A1 stasera alle 21 per l’Hockey Sarzana impegnato nell’insidiosa trasferta con il Monza ... sport.quotidiano.net

Anticipo di fuoco al PalaSomaschini: l’Hockey Sarzana cerca risposte contro MonzaIl campionato di Serie A1 non si ferma e per l’ Hockey Sarzana è già tempo di tornare in pista. Venerdì 27 febbraio alle ore 21, i rossoneri saranno di scena al PalaSomaschini di Seregno per affrontar ... liguriasport.com

Anticipo di fuoco al PalaSomaschini: l’Hockey Sarzana cerca risposte contro Monza x.com

Grande attesa per il derby tosco - ligure. L'Hockey Sarzana cerca l'impresa contro la corazzata CGC Viareggio. - facebook.com facebook