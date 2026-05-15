A Monteforte Irpino, i Carabinieri hanno denunciato un giovane di 20 anni proveniente dalla provincia di Messina, accusato di aver commesso una truffa online. La vicenda riguarda la vendita di materiale idraulico tramite piattaforme digitali, con il sospetto di aver ingannato un acquirente. Le indagini dei militari hanno portato all’identificazione dell’autore dell’illecito, che ora dovrà rispondere di truffa in sede di procedimento giudiziario.

Truffa online per materiale idraulico: denunciato 20enne nel Messinese. I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno deferito in stato di libertà un 20enne della provincia di Messina, ritenuto responsabile di truffa. L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio di vendita di materiale idraulico pubblicato su un sito online, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinto della genuinità dell’offerta e del prezzo conveniente, l’acquirente ha effettuato un bonifico bancario per la somma di oltre mille euro sul conto indicato dal venditore, senza tuttavia ricevere il materiale acquistato né ottenere la restituzione dell’importo versato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Monteforte Irpino, truffa online: denunciato 20enne messinese

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