La truffa del motore online | denunciato un 34enne

Un uomo di 34 anni ha denunciato di aver perso 350 euro di caparra dopo aver cercato di acquistare un motore tramite un sito di vendita online. Secondo quanto riferito, si era affidato a un venditore che poi si è rivelato un truffatore, rendendo impossibile il completamento dell’acquisto. La vicenda si è conclusa con la denuncia alle autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Stava tentando di acquistare un motore online, ma si è affidato a un truffatore che gli ha fatto perdere 350 euro di caparra. I carabinieri di Macerata sono intervenuti in seguito alla denuncia di un 59enne residente in città e hanno denunciato un 34enne di Napoli che aveva tentato di raggirarlo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vende online motore che non esiste: denunciatoI carabinieri della stazione di Copparo, a conclusione di una meticolosa attività d’indagine scaturita dalla denuncia di un cittadino, hanno...

Pavia, vendita di auto online: 19enne denunciato per truffaPavia, 24 gennaio 2026 - Un 19enne denunciato per truffa aggravata, con il sequestro di telefoni cellulari e carte di debito utilizzate per le...

Temi più discussi: Vende un motore online, ma è una truffa: scoperto e denunciato dai Carabinieri a Macerata; La trappola su internet. Paga per un motore, ma l’affare è una truffa; Compra un motore online ma è una truffa, denunciato un uomo; Diesel truccato a Napoli: la truffa che distrugge i motori sfruttando il caro prezzi.

La trappola su internet. Paga per un motore, ma l’affare è una truffaUn 59enne abbocca all’annuncio su un sito specializzato e versa la caparra. Poi il venditore chiede un secondo bonifico: denunciato un giovane napoletano. ilrestodelcarlino.it

Vende un motore online, ma è una truffa: scoperto e denunciato dai Carabinieri a MacerataMACERATA - Un uomo di 34 anni, residente a Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri della stazione di Macerata per truffa dopo aver tentato di vendere online un motore ... corriereadriatico.it

Truffa energetica da 90 mila euro, due denunce x.com

Il conduttore di Reazione a Catena ha raccontato a Caterina Balivo la truffa subita nel 2009 da un suo conoscente - facebook.com facebook