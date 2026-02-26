Abusivismo edilizio | imprenditore denunciato sequestrata struttura di 400 mq

Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, permetteva di accertare che un uomo del posto, in qualità di titolare di un’azienda della baronia, aveva realizzato, in assenza di autorizzazione, una struttura metallica con copertura, avente una superficie di circa 400 metri quadrati. L’opera abusiva, fissata saldamente al suolo in modo stabile, veniva utilizzata come deposito di materie prime e suoi derivati. A luce delle irregolarità riscontrate, l’uomo veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino perché resosi responsabile di aver commesso il reato di “abusivismo edilizio”. Inoltre, i Carabinieri ponevano sotto sequestro l’intera opera abusiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

