Terremoto in Giappone registrate onde di 80 centimetri nel nord del Paese

Questa mattina in Giappone si è verificato un terremoto di magnitudo 7.4, successivamente rivista a 7.5, che ha provocato uno tsunami con onde alte 80 centimetri. Le onde stanno raggiungendo le zone costiere del nord del Paese. Non sono ancora stati segnalati danni o feriti, ma le autorità stanno monitorando la situazione. La popolazione è stata invitata a mantenere la calma e seguire le indicazioni ufficiali.

In Giappone il forte terremoto di questa mattina, con una magnitudo rivista da 7.4 a 7.5, ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste. Lo riporta la Afp precisando che, in particolare, è stato interessato un porto nel nord del Paese. L'onda è stata osservata in un porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, ha precisato la JMA. L'allarme tsunami era stato diramato subito dopo la scossa, avvertita anche a Tokyo, con una stima di possibile impatto di onde fino a 3 metri. Le autorità hanno invitato la popolazione a evacuare in zone più alte rispetto al livello del mare. (ANSA-AFP)....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terremoto in Giappone, registrate onde di 80 centimetri nel nord del Paese Terremoto in Giappone: i video di tarda notte Notizie correlate Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.4. Tsunami con onde di 80 centimetri sul porto di KujiTokyo, 20 aprile 2026 – Un forte terremoto è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora... Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.4 al largo del Giappone, allerta tsunami nel nord-est Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Doppio terremoto nel cuore delle Alpi Giapponesi: la terra trema a Omachi | DATI e MAPPE. Terremoto in Giappone, registrate onde di 80 centimetri nel nord del PaeseROMA, 20 APR - In Giappone il forte terremoto di questa mattina, con una magnitudo rivista da 7.4 a 7.5, ha causato uno tsunami con onde alte 80 centimetri che stanno raggiungendo le coste. (ANSA) ... ansa.it Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: avvistato uno tsunami. La premier: «Mettetevi in salvo». Controlli in una centrale nucleareUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). ?? ... leggo.it