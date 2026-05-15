Montallegro legge incontro con Antonina Nocera e il suo libro A San Pietroburgo con Dostoevskij
Sabato 16 maggio alle 19 si terrà il secondo appuntamento della prima edizione di “Montallegro Legge” nell’aula multimediale Ercole Agatino Longo. L’evento prevede un incontro con Antonina Nocera, autrice del libro “A San Pietroburgo con Dostoevskij”. La serata si inserisce in un ciclo di iniziative culturali dedicate alla promozione di incontri letterari e alla partecipazione della comunità locale. L’iniziativa mira a favorire il confronto tra lettori e autori, stimolando la discussione sui temi trattati nel volume.
Sabato 16 maggio alle 19, nell’aula multimediale Ercole Agatino Longo di Montallegro, secondo appuntamento della prima edizione di “Montallegro Legge”, nuova iniziativa culturale pensata per promuovere incontri letterari, confronto e partecipazione attiva della comunità. Sarà dedicato alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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