Incontro con la mamma di San Carlo Acutis il programma definitivo | incontro in Cattedrale
La visita della madre di San Carlo Acutis in Calabria si svolgerà in un’unica occasione, concentrata in un grande evento diocesano a Reggio Calabria. La decisione di organizzare tutto in un unico incontro è stata presa per motivi logistici, evitando incontri separati nella regione. L’evento si terrà in Cattedrale, coinvolgendo i fedeli e la comunità locale. La presenza della madre del santo sarà al centro dell’appuntamento, che rappresenta l’unico momento ufficiale di questa visita in Calabria.
In merito alla visita della madre di San Calo Acutis in Calabria, per motivi logistici, si è preferito concentrare le presenze in un unico grande evento diocesano a Reggio Calabria. Pertanto, è stata annullata la tappa prevista alla Cittadella dell'Immacolata a Bagnara.Tutti coloro che vorranno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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Il dolce tenero caro acutis da neonato insieme alla mamma adesso è il nostro San Carlo acutis amen preghiamo tutti per gli ammalati giovani smarriti e bambini del mondo amen ?? facebook
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