Incontro con la mamma di San Carlo Acutis il programma definitivo | incontro in Cattedrale

La visita della madre di San Carlo Acutis in Calabria si svolgerà in un’unica occasione, concentrata in un grande evento diocesano a Reggio Calabria. La decisione di organizzare tutto in un unico incontro è stata presa per motivi logistici, evitando incontri separati nella regione. L’evento si terrà in Cattedrale, coinvolgendo i fedeli e la comunità locale. La presenza della madre del santo sarà al centro dell’appuntamento, che rappresenta l’unico momento ufficiale di questa visita in Calabria.

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