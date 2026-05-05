Emanuele Lambertini e i Giochi con Alex Zanardi | L’incontro a Rio mi ha segnato il suo esempio è sempre con me

Il 5 maggio 2026 si svolgono i funerali di Alex Zanardi a Padova, nella Basilica di Santa Giustina alle 11. Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco della città, che porterà il cordoglio dell’intera comunità. Tra coloro che ricordano Zanardi ci sono Emanuele Lambertini e Matteo Lepore, il quale ha annunciato la sua presenza all’addio. Lambertini ha riferito di aver incontrato Zanardi a Rio e di portare con sé il suo esempio.

Bologna, 5 maggio 2026 – Ci sarà anche Matteo Lepore all’addio ad Alex Zanardi. Il sindaco sarà stamattina ai funerali del campione, a Padova, alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, per portare il cordoglio della città intera. Sotto le Torri per oggi è stato proclamato lutto cittadino per “esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità verso la scomparsa del campione bolognese”. Le bandiere degli edifici pubblici sventoleranno a mezz’asta. Il Consiglio comunale, intanto, ha ricordato Zanardi con un minuto di silenzio. In Aula si è parlato anche dell’idea di intitolargli una via, una piazza o un luogo simbolico. “La morte di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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