È stato annunciato un investimento di due milioni di euro per la realizzazione di una nuova sede dedicata alla Protezione Civile e a un magazzino. L’obiettivo è migliorare l’organizzazione e la gestione delle emergenze, in particolare dopo le alluvioni che hanno interessato la regione nel 2023. La struttura, una volta completata, ospiterà diverse associazioni di volontariato che operano nel settore. Non sono ancora stati comunicati dettagli specifici sui tempi di realizzazione o sui soggetti coinvolti nel progetto.

? Punti chiave Come cambierà la gestione delle emergenze dopo le alluvioni del 2023?. Quali associazioni di volontariato avranno spazio nella nuova sede operativa?. Come verranno distribuiti i fondi tra il 2025 e il 2028?. Perché questa struttura è fondamentale per il coordinamento dei soccorsi?.? In Breve Fondi distribuiti tra 2025 e 2028 con picco di 1,28 milioni nel 2027.. Bernard Dika e Ferdinando Betti coordinano l'integrazione tra opere idrauliche e logistica.. Sede ospiterà associazioni Vab, Croce d'Oro e Misericordia con sala operativa Coc.. Intervento risponde alle gravi alluvioni che hanno colpito Montale tra 2023 e 2024.. La Giunta della Regione ha approvato l’accordo di programma che stanzia 2 milioni di euro per la nuova sede della Protezione civile e il magazzino di Montale, a Pistoia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montale: 2 milioni per la nuova sede Protezione Civile e il magazzino

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