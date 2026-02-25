Protezione civile la nuova sede

La Protezione civile ha aperto una nuova sede a Gatteo, causata dalla necessità di migliorare l’organizzazione e la rapidità di intervento. La struttura moderna comprende spazi più ampi e aggiornati, mentre il nuovo pickup aiuta i volontari a raggiungere rapidamente le zone di emergenza. La scelta di questa località mira a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire risposte più efficaci in caso di calamità. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi volontari e autorità locali.

Inaugurata a Gatteo la nuova sede destinata alla Protezione civile ed il nuovo pickup fornito in dotazione ai volontari. Le attività di Protezione civile per il Comune di Gatteo sono svolte dall'associazione Croce Verde di Gambettola che si occuperà quindi della gestione dei nuovi locali e del mezzo. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco Roberto Pari, del vicesindaco e assessore alla Protezione civile Deniel Casadei e dell'assessora Stefania Bolognesi. Erano presenti anche il parroco don Marco Muratori, il sindaco di Borghi e assessore dell'Unione Rubicone e Mare per la Protezione civile Silverio Zabberoni, l'Agenzia Regionale di Protezione civile con Claudia Casadei, la presidente dell'associazione Croce Verde Patrizia Bianchi oltre a Carabinieri, Polizia locale ed il Coordinamento provinciale del volontariato.