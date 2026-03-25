La giunta regionale toscana ha approvato un finanziamento di due milioni di euro destinato al Comune di Montale. La somma, già prevista nel bilancio di previsione approvato dal consiglio regionale, servirà alla costruzione di una nuova sede per la protezione civile e di un magazzino comunale. La decisione riguarda quindi la realizzazione di infrastrutture di supporto alle attività di protezione civile nel territorio.

La giunta regionale toscana ha deliberato il finanziamento, già peraltro presente nel bilancio di previsione approvato dal consiglio regionale, di due milioni di euro a favore del Comune di Montale per la realizzazione della nuova sede della protezione civile e del magazzino comunale. Pochi giorni prima il consiglio comunale aveva adottato una variante puntuale al piano operativo che consentirà la costruzione del nuovo edificio in via Primo Maggio, in un terreno già di proprietà comunale, adiacente al fabbricato attualmente sede del magazzino che l’amministrazione ha preso da anni in affitto da un privato. Appena la variante entrerà in vigore, si stima tra circa un mese e mezzo, il Comune potrà dare il via alla gara per l’assegnazione dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protezione Civile . In arrivo la nuova sede. Dalla Regione due milioni

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