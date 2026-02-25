Mollarella allagata dalla Regione oltre 234 mila euro per la messa in sicurezza del torrente

Somma urgenza dopo le piogge che hanno colpito Licata. Intervento affidato alla ditta Sogea per la pulizia dei canaloni e la prevenzione di nuovi allagamenti Arriva dalla Regione Siciliana lo stanziamento per affrontare l’emergenza a Mollarella dopo le piogge delle scorse settimane che hanno provocato allagamenti in diverse zone di Licata. La Presidenza della Regione, attraverso il dipartimento regionale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, ha disposto una somma urgenza per la messa in sicurezza del torrente Mollarella in territorio comunale di Licata per un importo complessivo di 234.654,66 euro oltre Iva. L’annuncio è stato dato in serata dal sindaco Angelo Balsamo, che ha pubblicato il decreto regionale datato 20 febbraio. A occuparsi della pulizia dei canaloni di Mollarella sarà la ditta Sogea di Casteldaccia. L’intervento, disposto con procedura di somma urgenza, è considerato indispensabile per evitare nuovi allagamenti in caso di ulteriori piogge intense sul territorio licatese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

+++EMERGENZA MALTEMPO+++ Contrada Chiavarello, a due passi da Mollarella, in più zone è completamente allagata. Le immagini parlano chiaramente. La strada provinciale 38, che conduce a Mollarella, è ancora chiusa al transito.