Contante alla Dogana nel tetto massimo di 10.000 euro vi rientrano oro e assegni

Alla dogana, il limite massimo di denaro contante che si può portare senza dichiararlo è di 10.000 euro. Questa soglia comprende anche oro e assegni. Chi supera questa cifra, infatti, è tenuto a dichiarare l'importo alle autorità doganali. Il limite si applica sia ai cittadini italiani sia a quelli stranieri che attraversano i confini nazionali.

Il tetto massimo di denaro contante, che si può tenere in tasca nel momento in cui si supera la dogana, è 9.999,99 euro, ossia un centesimo in meno di 10.000 euro. Se viene superata questa soglia è necessario presentare una dichiarazione valutaria all’Agenzia delle Dogane. Ai fini doganali, però, non si conteggiano unicamente le banconote, ma anche le valute virtuali, gli assegni bancari, le carte prepagate e l’oro. In altre parole la definizione di denaro contante è particolarmente ampia ed è necessario tenerne conto nel momento in cui si passa la frontiera. Denaro contante alla frontiera, a cosa stare attenti. Nella locuzione di denaro contante non rientrano solo e soltanto gli euro, ma anche le valute straniere, come il dollaro e il franco svizzero. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Contante alla Dogana, nel tetto massimo di 10.000 euro vi rientrano oro e assegni Articoli correlati 1.000 euro di spese scolastiche detraibili nel 730/2026: dalle mense alle gite, quali costi rientrano. Le spese devono essere tracciateNel modello 7302026, relativo ai redditi 2025, aumenta il limite delle spese scolastiche che le famiglie possono portare in detrazione. Leggi anche: Nuovo record per l’oro, per la prima volta sfonda il tetto dei 5.000 dollari l’oncia Contenuti utili per approfondire Contante alla Dogana nel tetto massimo... Argomenti discussi: Ucraina: 900 milioni di dollari in contanti arrivati attraverso l'Ungheria solo nel 2026; Dogana Usa, non siamo in grado di rimborsare subito i dazi.