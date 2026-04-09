Borsa di studio da 5.000 euro | la Normale quadruplica il contributo per gli studenti di fasce economiche più deboli

Il 9 aprile 2026, la Scuola Normale di Pisa ha annunciato di aver aumentato di quattro volte l’importo delle borse di studio per gli studenti con redditi più bassi iscritti al corso di laurea. La decisione riguarda i contributi destinati a sostenere le spese degli studenti durante il percorso di studi, dall’iscrizione alla laurea. La cifra assegnata alle borse di studio è stata portata a 5.000 euro.

Pisa, 9 aprile 2026 – La Scuola Normale di Pisa quadruplica l’importo delle borse di studio destinate ai propri allievi e allieve appartenenti alle fasce di reddito meno abbienti iscritti al corso ordinario, ovvero il percorso di studi dall’ingresso al conseguimento della laurea. Tale provvedimento, approvato dal Senato Accademico martedì 31 marzo, entrerà in vigore dal prossimo anno accademico. L’importo della nuova borsa annuale. Al posto dell’attuale contributo di 1.280 euro, fisso per tutti a prescindere dalla condizione economica, è prevista una nuova borsa annuale di 5.000 euro, il cui ammontare decresce gradualmente oltre la soglia dei 40. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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